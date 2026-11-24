Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B16 bei Rain sind am Dienstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in Rain Ost. Ein 31-jähriger Autofahrer geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Die beiden Insassen im Alter von 25 und 38 Jahren mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Alle drei Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach den vorliegenden Angaben nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die B16 war für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.

Die Polizei ermittelt gegen den 31-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

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