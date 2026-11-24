Bei einem Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing sind am Dienstag zwei Menschen schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Gegen 16 Uhr wechselte ein 61-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung München von der rechten auf die mittlere Spur und fuhr dabei einer 56-jährigen Autofahrerin auf. Dadurch geriet er weiter auf die linke Spur. Ein dort fahrender 30-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des 61-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 61-Jährigen nach rechts gegen die Schutzplanke. Die Fahrzeuge des 30-Jährigen und der 56-Jährigen schleuderten nach links. Der 30-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Der 61-Jährige und seine 61-jährige Beifahrerin blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Die 56-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre drei Mitfahrer im Alter von zweimal 11 und einmal 13 Jahren blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Trümmer auf der Fahrbahn war die Autobahn in Richtung München bis etwa 18 Uhr vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt gegen den 61-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

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