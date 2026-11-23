In zwei Mehrfamilienhäusern im Nürnberger Stadtteil Gärten hinter der Veste sind am Sonntagmorgen Brände ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat den Verdacht, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden, und bittet um Hinweise.

Gegen 06:50 Uhr brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pilotystraße ein Feuer aus. Gegen 07:15 Uhr meldeten Zeugen Rauch im Treppenhaus eines Anwesens in der Kobergerstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg konnten beide Brände schnell bekämpfen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge insgesamt auf mehrere zehntausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen. Anschließend übernahm das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Sachbearbeitung.

Die Brandermittler haben den Verdacht, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Gesucht werden Zeugen, die am Sonntagmorgen im Bereich der Pilotystraße oder der Kobergerstraße verdächtige Personen bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Angaben zu den Bränden machen können. Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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