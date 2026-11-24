Unbekannte sind am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Zirndorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen mit auffälligen Beobachtungen.

Der Bewohner kehrte am 23. November 2026 gegen 18:20 Uhr zu seinem Haus in der Richard-Wagner-Straße zurück. Dabei stellte er fest, dass die zuvor verschlossene Tür an der Nordseite offenstand und sich nicht mehr schließen ließ.

Im Keller bemerkte der Bewohner, dass sich jemand im Haus aufgehalten hatte. Außerdem war eine Schubkarre aus dem Garten in den Keller gebracht worden. Sie könnte nach Einschätzung der Polizei zum Abtransport von Wertgegenständen bereitgestellt worden sein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Tatzeitraum lässt sich auf etwa 16:30 bis 18:20 Uhr eingrenzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Spurensuchhundes blieb ohne Ergebnis. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. Gesucht werden Beobachtungen aus dem Tatzeitraum sowie aus der Zeit davor und danach.

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