Nach dem Ende der Kohlenutzung will Helsinki den Verkehr stärker elektrifizieren und die finnische Hauptstadt besser gegen Hitzewellen, Starkregen und Überschwemmungen schützen.

Helsinki hat am 7. September 2026 einen Klimaschutzplan für die Jahre 2026 bis 2029 beschlossen. Die direkten Treibhausgasemissionen der Stadt sanken 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent. Gegenüber 1990 liegen sie inzwischen 67 Prozent niedriger. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Stilllegung des letzten Kohlekraftwerks in Salmisaari.

Mit dem Ende der Kohlenutzung ist der Verkehr zum größten Verursacher direkter Emissionen in Helsinki geworden. Die Stadt will deshalb die Elektrifizierung vorantreiben. Geplant sind unter anderem mehr Ladeinfrastruktur für Wohnungsunternehmen und ein größeres öffentliches Ladenetz. Auch die städtische Fahrzeugflotte sowie der lokale Schiffsverkehr sollen elektrifiziert werden. Für Schiffe im Hafen ist außerdem eine stärkere Nutzung von Landstrom vorgesehen.

Umweltzonen und mehr Schutz vor Hitze

Gemeinsam mit der Nachbarstadt Espoo plant Helsinki Umweltzonen für Lieferwagen und Lastwagen. Es wären die ersten Zonen dieser Art in Finnland. Die Vorbereitungen laufen zusammen mit der Verkehrs- und Logistikbranche.

Parallel passt die Stadt Straßen, öffentliche Gebäude und Wohnviertel an die Folgen des Klimawandels an. Helsinki hat die Risiken durch Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen und den Anstieg des Meeresspiegels erfasst und mit den Standorten wichtiger Einrichtungen abgeglichen. Maßnahmen sollen zunächst dort umgesetzt werden, wo die Risiken besonders hoch sind und besonders gefährdete Menschen erreicht werden, etwa in Kindertagesstätten und Schulen.

Geplant sind mehr Bäume und Schatten auf Schul- und Kita-Grundstücken sowie entlang der Straßen. Begrünte Flächen und wasserdurchlässige Böden sollen Regen aufnehmen und Überschwemmungen verringern. Neue öffentliche Gebäude sollen zudem auf steigende Temperaturen vorbereitet werden. Bei den meisten künftigen Versorgungsgebäuden rechnet die Stadt mit zentralen Kühlsystemen.

Helsinki verfolgt Klimaziele bis 2030 und 2040

Der neue Klimaschutzplan bündelt Emissionsminderung, Kohlenstoffspeicherung, Klimaanpassung und Vorsorge. Helsinki will die direkten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 85 Prozent gegenüber 1990 senken und bis 2040 Netto-Null erreichen. Dafür setzt die Stadt neben natürlichen Kohlenstoffsenken wie Wäldern auch auf die technische Entfernung von Treibhausgasen. Die Fortschritte sollen jährlich überprüft werden.

Berücksichtigt werden außerdem indirekte Emissionen, die außerhalb Helsinkis entstehen, etwa bei der Herstellung von Baumaterialien. Für neue Mehrfamilienhäuser sollen die Vorgaben zum CO₂-Fußabdruck verschärft und emissionsärmere Baustoffe stärker eingesetzt werden. Klimakriterien sollen zudem bei besonders emissionsintensiven Beschaffungen der Stadt gelten, darunter Bau, Verkehr, Informationstechnik und Verpflegungsleistungen.