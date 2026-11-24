Im Zusammenhang mit einem laufenden Polizeieinsatz an der Bismarckschule werden die Schülerinnen und Schüler gesammelt zur St.-Martins-Kirche am Martin-Luther-Platz in Memmingen gebracht.

Dort können Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen. Nach aktuellem Erkenntnisstand besteht weiterhin keine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler.

Die Polizei bittet die Eltern, ausschließlich zu dieser Anlaufstelle zu kommen und den Bereich rund um die Bismarckschule großräumig zu meiden.

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