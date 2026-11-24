Eine telefonische Bombendrohung hat am Dienstag einen großangelegten Polizeieinsatz an der Bismarckschule in Memmingen ausgelöst. Für die Schülerinnen und Schüler bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr.

Die Drohung ging zeitgleich beim Sekretariat der Schule und bei der Polizeiinspektion Memmingen ein. Einsatzkräfte brachten vorsorglich alle Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Verdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden.

Ermittlungen zu möglichem Swatting-Fall

Spezialisten der polizeilichen Verhandlungsgruppe stuften die Drohung als nicht ernst zu nehmend ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelte es sich um einen sogenannten Swatting-Fall. Dabei wird eine Gefahr vorgetäuscht, um gezielt einen Polizeieinsatz auszulösen.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind inzwischen abgeschlossen. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Tathintergrund.

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