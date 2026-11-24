Unbekannte sind am Wochenende in eine bargeldlose Bankfiliale in Bruck im Landkreis Schwandorf eingebrochen. Sie scheiterten beim gewaltsamen Öffnen eines Geldautomaten und eines Tresors.

Eine Angestellte entdeckte den Einbruch am Montagmorgen, 23. November, beim Betreten der Filiale. Der Tatzeitraum reicht nach Polizeiangaben von Freitag, 20. November 2026, 12:45 Uhr, bis Montag, 23. November 2026, 8:20 Uhr. Die Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in die Filiale.

Geldautomat und Tresor konnten nicht geöffnet werden. Der Geldautomat war nach dem Einbruch weiterhin funktionsfähig. Die Täter entwendeten lediglich wenige Münznachbildungen von geringem Wert. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktplatzes in Bruck beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberpfalz