Der vermisste 82-Jährige aus Immenstadt ist wieder aufgetaucht. Er wurde gegen 20.20 Uhr aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung im Bereich Immenstadt angetroffen.

Nach einer kurzen Überprüfung durch den Rettungsdienst wurde der Mann an seine Angehörigen übergeben.

Die Polizei bittet darum, personenbezogene Daten und das Lichtbild des Mannes aus allen Veröffentlichungen zu löschen.

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