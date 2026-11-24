RB Leipzig hat am 5. Spieltag der Ligaphase der Champions League gegen den RC Lens mit 3:1 gewonnen.

Schon nach neun Minuten führten die Sachsen am Dienstagabend mit zwei Toren. David Raum traf in der 6. Minute per Freistoß, den Jean-Clair Todibo in der Mauer unhaltbar abfälschte. Drei Minuten später schnappte sich Antonio Nusa einen Fehlpass von Samson Baidoo und schoss ins lange Eck (9. Minute).

Leipzig beherrschte die erste Hälfte klar, ließ nach der Pause aber nach. Matthieu Udol verkürzte in der 58. Minute aus kurzer Distanz. Kurz darauf zählte ein weiterer Treffer der Gäste wegen Abseits nicht. In der 4. Minute der Nachspielzeit stellte Nusa schließlich den Endstand von 3:1 her. Leipzig hat jetzt sechs Punkte, Lens bleibt bei drei.

Borussia Dortmund holte währenddessen beim FC Arsenal ein 1:1. Viktor Gyökeres brachte die Gastgeber mit einem Distanzschuss in Führung (10.), Maximilian Beier glich nach Vorarbeit von Joane Gadou aus (55.). Ein Tor von Jobe Bellingham wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In der Schlussphase rettete den BVB auch etwas Glück: Declan Rice traf nur den Pfosten. Arsenal hat damit 11 Punkte, Dortmund zehn.