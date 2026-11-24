In Moosach nahm die Polizei zwei Tatverdächtige während eines Einbruchs fest; ein Ermittlungsrichter erließ anschließend Haftbefehl.

Festnahmen in Moosach

Zwei Tatverdächtige verschafften sich am Sonntag, 22. November 2026, gegen 22:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in Moosach. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Schnell eintreffende Polizeistreifen trafen die beiden noch während der Tat an. Nach einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß wurden sie vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einen 32-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München. Die Polizei stellte unter anderem Einbruchswerkzeug sicher. Sie prüft, ob beide für weitere Einbrüche in Münchner Bäckereien seit April 2026 infrage kommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt; anschließend wurde Haftbefehl erlassen.

Schockanruf bringt Senior um niedrigen fünfstelligen Betrag

Ein über 80-jähriger Münchner ist zwischen dem 3. August und dem 23. November 2026 wiederholt von einem unbekannten Täter angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer forderte den Senior unter dem Vorwand, Geld für die Festnahme von Trickbetrügern zu benötigen, zu Überweisungen auf verschiedene Konten auf. Zudem drohte er ihm für den Fall einer Zahlungsverweigerung mit einer angeblichen Entmündigung durch die Staatsanwaltschaft.

Der Mann kam den Forderungen nach. Nach bisherigen Ermittlungen entstand dadurch ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Am 23. November bemerkte der Senior den Betrug und verständigte die Polizei. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen aufzulegen, keine vertraulichen Informationen herauszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Im Zweifel sollte die Notrufnummer 110 gewählt werden.

Weitere Fälle in München

In einem Kiosk im Bereich Nymphenburg-Neuhausen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am 23. November zwischen 04:20 Uhr und 05:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Der Alarm wurde ausgelöst. Der Täter suchte im Inneren nach Beute, verließ den Kiosk jedoch ohne Tatbeute und flüchtete. Die Fahndung blieb bislang ohne Festnahme und Identifizierung. Hinweise nimmt das Kommissariat 52 unter 089 2910-0 entgegen.

Im Westend stellte eine zivile Polizeistreife am 21. November gegen 00:30 Uhr vier Personen fest, die mit Lackstiften politisch motivierte Schmierereien an der Eingangstür einer Realschule in der Ridlerstraße anbrachten. Nach einem Fluchtversuch wurden drei 18-Jährige aus München und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech angehalten und kontrolliert. Bei dem 17-Jährigen stellte die Polizei die Tatmittel sicher. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Gegen den Jugendlichen und einen der 18-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet; alle vier wurden anschließend entlassen.

Am 24. November gegen 04:10 Uhr nahm ein 55-jähriger Fahrdienstleister am Münchner Hauptbahnhof einen bislang unbekannten Mann als Fahrgast auf. Am Lußsee im Münchner Westen wies der Fahrgast den Fahrer zum südlichen Ende des Parkplatzes. Dort bedrohte er ihn mit einem spitzen Gegenstand und forderte Bargeld. Der Täter entfernte sich mit einem mittleren dreistelligen Betrag. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Gesucht wird ein etwa 25 bis 35 Jahre alter, 170 bis 175 Zentimeter großer, schlanker Mann mit südeuropäischer Erscheinung, schwarzem Kinnbart und schwarzen glatten Haaren. Er soll gebrochen Englisch gesprochen haben und eine helle dünne Jacke sowie helle Jeans getragen haben. Hinweise zum Vorfall am Lußsee oder an der Kreuzkapellenstraße nimmt das Kommissariat 21 unter 089 2910-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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