Bei einer Schlägerei auf dem Gelände einer Tankstelle in Kirchheim bei München sind zwei Männer leicht verletzt worden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen waren mehr als 14 Personen beteiligt, auch Eisenstangen kamen zum Einsatz.

Zwölf Anzeigen nach Auseinandersetzung

Der Streit zwischen zwei größeren Gruppen begann am Samstag, 21. November 2026, gegen 0.05 Uhr. Ein 44-Jähriger schlug einen 39-Jährigen mit einer Eisenstange am Kopf; der 39-Jährige wurde kurzzeitig bewusstlos. Ein 41-Jähriger wurde von einem bislang nicht ermittelten Beteiligten mit einer Eisenstange im Gesicht getroffen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen, lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab.

Im weiteren Verlauf zog der 39-Jährige ein Teppichmesser und bedrohte damit den 44-Jährigen. Unbeteiligte Zeugen verhinderten weitere Handlungen gegen den 44-Jährigen. Wegen der unklaren Lage und der Bewaffnung nahm die Polizei alle Beteiligten vorläufig fest. Insgesamt wurden zwölf Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Gegen den 39-Jährigen und den 44-Jährigen ergingen zudem Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei der Absuche des Umfelds stellten Einsatzkräfte die Metallstangen und das Teppichmesser sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten im Alter von 14 bis 44 Jahren vor Ort entlassen und erhielten einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

Einbruch in Geschäft in München

Am Sonntag, 22. November 2026, schlugen gegen 17.50 Uhr zwei bislang unbekannte Täter die Glastür eines Ladengeschäfts in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ein. Sie entnahmen mehrere Gegenstände und flüchteten zu Fuß in Richtung Landwehrstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Einen Teil der Beute fanden Einsatzkräfte im Zuge der Fahndung. Insgesamt wurden Waren im mittleren dreistelligen Betrag gestohlen.

Die Münchner Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Die Täter werden als etwa 180 Zentimeter groß und männlich beschrieben; einer trug eine rote Jacke, der andere eine schwarze Jacke und eine Mütze. Beide sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 52 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gesucht werden Beobachtungen im Bereich Paul-Heyse-Straße, Landwehrstraße, Schwanthalerstraße, Bayerische Straße und Goethestraße.

Gestohlenes Kleinkraftrad in Bogenhausen entdeckt

Bereits gegen 5.20 Uhr desselben Tages informierte ein Zeuge die Polizei über eine Person, die in Bogenhausen zu Fuß mit einem Kleinkraftrad ohne den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel unterwegs war. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann und stellten fest, dass das Fahrzeug bereits seit August 2025 als gestohlen gemeldet war. Es war damals auf offener Straße vor einem Anwesen in Schwabing entwendet worden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Dachau. Er wurde wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 54.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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