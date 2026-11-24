Nach einer telefonisch eingegangenen Drohung läuft an der Bismarckschule in Memmingen ein Polizeieinsatz. Nach aktuellem Erkenntnisstand besteht für die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude keine konkrete Gefahr.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und bittet die Bevölkerung, den Bereich großräumig zu meiden. Eltern sollen sich nicht eigenständig zum Schulgebäude begeben und die weiteren Informationen der Polizei abwarten.

Für Medienvertreter wurde eine vorgelagerte Pressestelle an der St.-Martin-Kirche am Martin-Luther-Platz eingerichtet. Medienvertreter vor Ort werden gebeten, sich dorthin zu wenden.

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