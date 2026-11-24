Ein Mann ist bei Münchberg vor einer Polizeikontrolle geflohen und um 13.50 Uhr in einem Waldstück festgenommen worden. In seinem Audi fanden Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel und Rauschgiftutensilien.

Flucht von der A9 in den Wald

Eine Streife der Verkehrspolizei Hof wollte den Audi A6 gegen 9.15 Uhr auf der A9 in südlicher Fahrtrichtung kontrollieren. Als der Fahrer das Anhaltesignal bemerkte, beschleunigte er und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei Münchberg fuhr er von der Autobahn ab und ließ den Wagen in Unfriedsdorf stehen. Anschließend rannte er in ein Waldstück.

Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Fahndung ein. Dabei kamen zahlreiche Einsatzkräfte, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Um 13.50 Uhr stießen Einsatzkräfte in einem Waldstück westlich von Münchberg auf den gesuchten Mann und nahmen ihn fest. Die Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Betäubungsmittel im Audi entdeckt

Im Audi fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien. Das Fahrzeug wurde zu Beweiszwecken sichergestellt und abgeschleppt. Weitere Hintergründe zur Flucht und nähere Angaben zum Festgenommenen sind bislang nicht bekannt.

Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine blaue Jacke und eine schwarze Hose und hatte mutmaßlich eine blaue Reisetasche bei sich. Die Kleidung dürfte durch die Umwelteinflüsse beschmutzt worden sein. Nach Einschätzung der Polizei bestand während der Fahndung keine Gefahr für die Bevölkerung.

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