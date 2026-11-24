Die Linken-Politikerin Eva von Angern will ihre Kandidatur bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt zurückziehen, falls ein geeigneter Gegenkandidat der Mitte gefunden wird. Das sagte sie der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe).

Mit zwei Kandidaten, die das progressive Lager spalteten, ergebe diese Kandidatur keinen Sinn, so von Angern. Für ihr Ego brauche sie diese Entscheidung nicht.

Die bisherigen Bemühungen um eine gemeinsame Person seien allerdings gescheitert, sagte die Linken-Fraktionschefin. Es habe Versuche gegeben, eine gemeinsame Person zu finden, aber bisher gebe es diese Person nicht. Es sei zu lange nach der symbolischen eierlegenden Wollmilchsau gesucht worden, also einem unrealistischen Ideal von einer Person, kritisierte sie. Vielleicht werde diese Person noch gefunden. Bis zum 8. Dezember sollten jedenfalls alle alles daransetzen, zu verhindern, dass ein Mitglied einer rechtsextremen Partei Ministerpräsident werde.

Zugleich erklärte von Angern, ihr Angebot stehe. Sie habe CDU, SPD und Grünen ein Gespräch angeboten. Wer Siegmund nicht wolle, könne sie wählen, das gelte auch fürs BSW, sagte sie.

Überparteilich sein könne sie, so von Angern. Das habe sie in den letzten Jahren bewiesen, als Vorsitzende des Landesfrauenrats und als Gründerin des landesweiten Netzwerks gegen Kinderarmut. Der Grund für ihre Kandidatur sei, nicht irgendwann ihren Enkelkindern sagen zu müssen, sie sei dabei gewesen und habe es einfach durchlaufen lassen.

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