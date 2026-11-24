Die Fraktionschefin der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, wirft dem BSW eine enge Zusammenarbeit mit der AfD vor. Schon jetzt bestehe eine „verschämte Koalition zwischen AfD und BSW“, sagte von Angern der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Beide Parteien hätten „parlamentarische Grundregeln über Bord geworfen“.

Früher habe man sich zu Beginn einer Wahlperiode über Ausschüsse, Räume und Sitzordnung abgestimmt. Jetzt erlebe man Fraktionen, die gar nicht mit den anderen reden wollten, sondern einfach durchregierten. AfD und BSW entschieden allein und verhielten sich „wie kleine Könige“, so von Angern. Sachsen-Anhalt sei aber nicht der „Vasallenstaat der extremen Rechten“.

Zudem kritisierte von Angern die Wahl von AfD-Politikern ins Parlamentarische Kontrollgremium. Vergangene Woche habe das BSW dafür gesorgt, dass zwei AfD-Mitglieder in das Parlamentarische Kontrollgremium und damit in die „sicherheitspolitische Herzkammer“ gewählt worden seien, sagte sie. Es gehe hier um „Menschen, die auch in Gefahr gebracht“ würden. Denn theoretisch bestehe die Möglichkeit, über diesen Weg Informationen über Quellen und deren Klarnamen zu erfahren. Das halte sie für „unverantwortlich vom BSW“.

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