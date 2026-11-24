Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Guttenberg prüft die Polizei den möglichen Zusammenhang mit einem verdächtigen Mann.

Am Donnerstagabend, 19. November, brach ein bislang unbekannter Täter in das Gebäude ein. Ein Anwohner beobachtete den Mann und beschrieb ihn als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose und hatte einen Rucksack dabei.

Im Zuge der Ermittlungen gingen zwei Hinweise aus der Bevölkerung ein. Ein Mann mit Hund sah gegen 17 Uhr, kurz vor der Tat, eine verdächtige Person auf einem Weg zwischen Tannenwirtshaus und Guttenberg.

Eine weitere Zeugin beobachtete am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Egerländer Straße in Stadtsteinach einen Mann, der zwei Anwesen mit einer Taschenlampe ausleuchtete. Bereits zwei Wochen zuvor hatte sie dort dieselbe Beobachtung gemacht. Als sie den Unbekannten ansprach, flüchtete er über einen Spielplatz und ein Feld durch den dahinterliegenden Zaubach. Nach der Flucht dürfte der Mann vollständig durchnässt gewesen sein.

Die Zeugin beschrieb ihn als etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und sportlich. Er war vollständig schwarz gekleidet. Ob der Mann mit dem Einbruch in Guttenberg in Zusammenhang steht, ist bislang unklar.

Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder zu anderen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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