In der Nacht vom 22. auf den 23. November 2026 sind in Ingolstadt vier Objekte mit roter Farbe und Parolen beschmiert worden.

Betroffen waren die Fassaden zweier Parteieinrichtungen am Unteren Graben, ein Gebäude der Regierung von Oberbayern in der Elisabethstraße sowie die Mauer der ehemaligen Haftanstalt in der Sebastianstraße. Nach derzeitiger Bewertung der Ermittler stehen die einzelnen Taten in einem thematischen Zusammenhang und werden dem linksmotivierten Spektrum zugerechnet.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Beobachtungen, die mit den Schmierereien in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen.

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