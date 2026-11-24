Ein 21-Jähriger meldete in Deggendorf einen möglichen Raub. Er gab an, von einem Mann aus einer Gruppe zu Boden gestoßen worden zu sein. Später stellte er das Fehlen eines hohen dreistelligen Eurobetrags und seiner Bankkarte fest.

Der Mann erschien am Sonntag, 22. November 2026, gegen 19 Uhr bei der Polizeiinspektion Deggendorf. Nach seinen Angaben war er gegen 4.30 Uhr auf dem Heimweg vom Michael-Fischer-Platz in Richtung Westlicher Stadtgraben. Im Bereich der Lateinschulgasse traf er auf eine Gruppe von vier bis fünf Männern.

Nach einem kurzen Gespräch soll ihn einer der Männer von hinten in den Rücken gestoßen haben. Der 21-Jährige fiel zu Boden, wurde dabei aber nicht verletzt. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Stadtplatz, während der Mann seinen Heimweg fortsetzte.

Erst in den Vormittagsstunden bemerkte er, dass aus seinem Geldbeutel ein hoher dreistelliger Eurobetrag und seine Bankkarte fehlten. Ob das Fehlen der Gegenstände mit dem Aufeinandertreffen der Gruppe zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Wer am 22. November 2026 gegen 4.30 Uhr im Bereich der Lateinschulgasse oder des Stadtplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der Personengruppe geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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