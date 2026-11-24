Mit einem Vorwand verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt zur Wohnung eines Seniors in Bamberg. Als der Bewohner sie beim Durchsuchen seiner Räume ertappte, kam es zu einem Gerangel.

Gegen 12 Uhr klingelten die Männer am Dienstag an der Wohnung in der Kantstraße. Sie gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Einer begleitete den Bewohner ins Badezimmer und forderte ihn auf, mit seinem Mobiltelefon die Toilettenspülung zu filmen. Der zweite Mann gab währenddessen vor, im Keller an den Rohren zu arbeiten.

Nach einigen Minuten wurde der Senior misstrauisch. Im Flur bemerkte er, dass sich beide Männer in seinem Büro aufhielten und Schränke durchsuchten. Als er sie aufforderte, die Wohnung zu verlassen, kam es zu einem Gerangel, bei dem er leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Unbekannten mehrere hundert Euro Bargeld und eine Armbanduhr.

Die Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Kaspar-Zeuß-Weg und Memmelsdorfer Straße. Beide trugen gelbe Warnwesten, die denen von Baustellenmitarbeitern ähnelten. Einer der Männer kann bislang nicht näher beschrieben werden. Der andere war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte einen dunklen Vollbart und trug keine Brille.

Polizei sucht möglichen Zeugen

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise von Menschen, die am Dienstagmittag im Bereich der Kantstraße oder auf dem Fluchtweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Während der Flucht verließ ein älterer Herr mit seinem Tageseinkauf das Netto-Gelände und ging in Richtung Kantstraße. Nach Einschätzung der Ermittler könnte er die beiden Flüchtigen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

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