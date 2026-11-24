Ein 22-Jähriger sitzt nach fünf mutmaßlich vorsätzlich gelegten Bränden in Creußen in Untersuchungshaft. Die Taten sollen seit Mai geschehen sein.

Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth nahmen den Deutschen am vergangenen Freitag fest. Der Tatverdächtige stammt aus dem Landkreis Bayreuth. Ein Haftrichter erließ anschließend Haftbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Zu den Bränden gehörten laut den Ermittlungen unter anderem ein Papiercontainer an einem Supermarkt, ein Sperrmüllhaufen, ein Carport, ein Brand an einem Bahngleis sowie ein Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 40.000 Euro.

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