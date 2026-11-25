Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, warnt davor, dass die Finanznot der Kommunen zunehmend die Lebensqualität in den Städten gefährde.

Viele Städte müssten deshalb ihre sogenannten freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Dabei seien gerade das die Dinge, die eine Stadt lebenswert machten: Kultur, Sport, die Gestaltung des öffentlichen Raums oder Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren. Wenn Bund und Länder den Kommunen nicht finanziell unter die Arme griffen, „fahren wir immer mehr auf Verschleiß“.

Die Lage sei „äußerst dramatisch“. Alle Kommunen zusammen hätten im vergangenen Jahr ein Defizit von mehr als 30 Milliarden Euro gemacht. Für das laufende und das kommende Jahr erwarte er eine ähnliche Entwicklung. Die Folgen seien bereits spürbar: Dann würden Schultoiletten nicht saniert, Kultur finde im öffentlichen Raum weniger statt und Sportvereine gerieten unter Druck. Es gehe inzwischen auch um das Vertrauen in die Demokratie und darum, wie die Menschen vor Ort Lebensqualität erführen.

Besonders deutlich zeige sich die Misere bei den Sportstätten. Das KfW-Kommunalpanel beziffere den Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten auf 21,6 Milliarden Euro. Für ihn sei Sport keine freiwillige Betätigung der Städte, sondern existenziell für das Leben in einer Stadt, sagte Jung. Sportvereine böten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu bewegen, fairen Wettstreit zu erleben und Gemeinschaft zu erfahren. „Sport ist ein wichtiger Kitt, der die Stadtgesellschaft zusammenführt“, so Jung.

Dass Kinder in Deutschland nicht mehr selbstverständlich schwimmen lernen könnten, sei ein Armutszeugnis. „Wir sind nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ich will nicht akzeptieren, dass wir bei der Sanierung unserer Sportstätten nicht weiter sind.“ Die Städte könnten den wachsenden Rückstand bei Pflege und Unterhalt allerdings nicht aus eigener Kraft aufholen.

Auch das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur reiche dafür nicht aus, sagte Jung. Von den 100 Milliarden Euro, die für kommunale Investitionen vorgesehen seien, kämen im Durchschnitt etwa 60 bis 65 Prozent bei den Städten und Gemeinden an. Für Leipzig bedeute das bei einer angenommenen Summe von 60 Milliarden Euro rund 60 Millionen Euro. „Das reicht für eine Schule ohne Turnhalle. Leipzig hat aber 180 Schulen, die alle Sporthallen brauchen.“

Jung forderte deshalb kurzfristige finanzielle Hilfen, etwa durch eine andere Verteilung der Umsatzsteuerpunkte und ein Sofortprogramm des Bundes in einer Größenordnung von 30 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem müsse die Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen grundsätzlich neu diskutiert werden. Die Städte tätigten etwa ein Viertel der staatlichen Ausgaben, erhielten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen.

Darüber hinaus müssten Aufgaben neu verteilt und Verwaltungsabläufe digitaler und effizienter werden. Vor allem aber müsse die Wirtschaft wieder wachsen, damit die Steuereinnahmen stiegen, erklärte der SPD-Politiker. Auch über die Ausgaben des Sozialstaats müsse ergebnisoffen gesprochen werden.

Private Investoren könnten zwar in bestimmten Bereichen helfen, etwa beim Umbau der Wärmenetze, so Jung. Bei Schulen, Schwimmbädern oder kulturellen Einrichtungen sei er jedoch zurückhaltend. „Aber am Ende wird es oftmals teurer, weil die privaten Margen der Steuerzahler bezahlt.“