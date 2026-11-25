Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang fordert ein härteres Vorgehen gegen digitale Gewalt gegen Frauen. Sexualisierte Deepfakes müssten strafbar gemacht, soziale Netzwerke stärker reguliert und das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ im Strafrecht verankert werden, schreibt die frühere Grünen-Vorsitzende in der „Bild“.

Die Bundestagsabgeordnete erlebt nach eigenen Angaben seit Jahren Hass im Netz, darunter Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Anfangs habe sie jeden Kommentar gelesen, sagte Lang. „Am Anfang bin ich oft in ein schwarzes Loch gefallen.“ Mit der Zeit habe sie gelernt, anders damit umzugehen. „Ich brauche ein dickes Fell, aber ich will mir keine Rüstung anlegen, ich will auch in der Politik Mensch bleiben.“

Dass Politikerinnen harte Kritik aushalten müssten, stehe für sie außer Frage. Eine klare Grenze gebe es jedoch bei Gewaltandrohungen: „Wir müssen keine Vergewaltigungs- und Morddrohungen aushalten.“

Lang warnt davor, digitale Gewalt als Problem prominenter Frauen abzutun. Sie verweist auf eine 15-Jährige, von der auf dem Schulhof KI-generierte Pornos herumgezeigt werden, auf eine Frau, die nach einer Abfuhr Hass-Mails eines Kollegen erhält, und auf eine Frau, deren Ex-Mann ihre Adresse im Internet veröffentlicht.

„Am Ende geht es immer um Macht“, sagte Lang. Darum, einer Frau zu vermitteln: „Du kannst nicht gehen. Du kannst nicht selbst entscheiden. Du kannst nicht über dein eigenes Leben bestimmen.“

Die Politikerin fordert deshalb auch ein konsequenteres Vorgehen gegen die Betreiber großer Online-Plattformen. „Wenn Plattformen nicht bereit sind, gegen Frauenhass und digitale Gewalt vorzugehen, haben sie in Deutschland und Europa nichts zu suchen.“

Scharfe Kritik übt Lang zudem an X-Eigentümer Elon Musk. Sie spricht von „absurd reichen Tech-Oligarchen aus dem Freundeskreis von Donald Trump“. Die Regeln des öffentlichen Raums müssten von der Gesellschaft bestimmt werden und nicht von den Plattformbetreibern.

Digitale Gewalt bedroht nach Ansicht Langs auch die politische Teilhabe von Frauen. Kommunalpolitikerinnen hätten sie gefragt, ob sie ihnen versprechen könne, nicht selbst Ziel solcher Angriffe zu werden, wenn sie für ein politisches Amt kandidierten. „Ich hätte es ihnen gern versprochen. Aber dann hätte ich gelogen.“

Lang sieht darin eine Gefahr für die Demokratie und die Meinungsfreiheit. Ihr Fazit: „Wer die Meinungsfreiheit schützen will, muss Frauen vor digitaler Gewalt schützen.“

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