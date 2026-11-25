Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, fiel der Anstieg der Wirtschaftsleistung damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger aus als in der Schätzung von Ende Oktober.

Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich im September 2026 schwächer als zunächst angenommen. „Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab“, sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Die preis-, saison- und kalenderbereinigten Konsumausgaben entwickelten sich wie bereits im Vorquartal insgesamt verhalten. Sie wuchsen leicht um 0,1 Prozent im Vergleich zum 2. Quartal 2026. Die privaten Konsumausgaben, die etwa 70 Prozent der gesamten Konsumausgaben ausmachen, stiegen ebenfalls um 0,1 Prozent. Zurückhaltender als im Vorquartal waren die privaten Haushalte bei Verbrauchsgütern, zu denen unter anderem Nahrungsmittel und Energieprodukte wie beispielsweise Kraftstoffe zählen. Die Konsumausgaben des Staates nahmen mit +0,3 Prozent stärker als die privaten Konsumausgaben zu.

Die Bruttoanlageinvestitionen sanken dagegen im 3. Quartal 2026 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,2 Prozent. In Ausrüstungen – also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde preis-, saison- und kalenderbereinigt 3,5 Prozent weniger investiert als im Vorquartal. Dies zeigte sich auch in geringeren gewerblichen Pkw-Zulassungen. Die in der ersten Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit. Auch die Bauinvestitionen nahmen im Vergleich zum Vorquartal ab, sanken mit -0,3 Prozent aber deutlich moderater.

Nachdem die preis-, saison- und kalenderbereinigten Exporte und Importe in der ersten Jahreshälfte noch ordentlich zulegten, änderte sich dies im 3. Quartal 2026: Die Exporte sanken insgesamt um 1,0 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2026, so das Bundesamt weiter. Die Ausfuhren von Waren nahmen um 0,8 Prozent ab. Unter anderem wurden weniger Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, chemische Erzeugnisse sowie Metalle exportiert. Die Dienstleistungsexporte gingen stärker um 1,7 Prozent zurück. Zugleich wurden auch weniger Waren (-1,5 Prozent) und Dienstleistungen (-1,1 Prozent) importiert als im Vorquartal. Grund für den Rückgang der Warenimporte waren insbesondere geringere Importe von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen, Maschinen sowie chemischen Erzeugnissen. Insgesamt sanken die Importe um 1,4 Prozent im Vergleich zum 2. Quartal 2026.

Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,3 Prozent im 3. Quartal 2026 insgesamt leicht höher als im 2. Quartal 2026. Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Wertschöpfung jedoch um 0,3 Prozent, nachdem sie in den ersten beiden Quartalen noch gestiegen war. Auch wegen eingeschränkter Transportkapazitäten in der Binnenschifffahrt aufgrund von Niedrigwasser verzeichneten der Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie die chemische Industrie im Vorquartalsvergleich Umsatzrückgänge.

Die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie von Metallerzeugnissen konnten dagegen ihre Umsätze steigern. Im Baugewerbe blieb die wirtschaftliche Leistung nahezu unverändert (-0,1 Prozent), nachdem sie im 2. Quartal 2026 noch gewachsen war. Unter den Dienstleistungsbereichen konnte vor allem der Bereich Information und Kommunikation mit +1,5 Prozent seine Wertschöpfung deutlich ausweiten, während die meisten anderen Wirtschaftszweige nur moderate Zuwächse verzeichneten. Rückgänge hinnehmen mussten dagegen der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-0,6 Prozent) sowie die Unternehmensdienstleister (-0,2 Prozent).

Im Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2026 preisbereinigt um 1,2 Prozent höher als im 3. Quartal 2025. Preis- und kalenderbereinigt war der Anstieg etwas geringer (+1,1 Prozent).