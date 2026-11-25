Der CDU-Haushaltspolitiker und Bundestagsabgeordnete Yannick Bury fordert Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) auf, den Sinn und Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) grundsätzlich zu überprüfen. Das berichtet die „Bild“.

„Dass sich einzelne Organisationen mit dubiosen Weiterbildungen die Taschen vollmachen ist nicht nur eine Sauerei, sondern führt dazu, dass das Risiko für den Bundeshaushalt und die Beitragszahler immer größer wird“, sagte Bury der Zeitung. „Wir müssen beim Haushalt der BA nicht irgendwann, sondern jetzt umsteuern.“ Auch die Förderung bereits Beschäftigter müsse überprüft werden, mahnte Bury. Es sei nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, Konzernen ihre Weiterbildungsprogramme zu bezahlen.

Union und SPD hatten sich zu Beginn der Legislaturperiode auf eine umfassende Evaluierung der Weiterbildungsprogramme der BA verständigt. Bury kritisierte, dass es dazu vom Bundesarbeitsministerium keine Ergebnisse gebe.

Der CDU-Politiker warnte zugleich vor neuen Finanzproblemen der BA. Sollte die Behörde ihre Bundeskredite nicht zurückzahlen können, drohten „neue Haushaltslöcher in zweistelliger Milliardenhöhe“ und höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge, sagte Bury,.