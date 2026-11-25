Die Zahl der Operationen zur Veränderung der Geschlechtsmerkmale in Deutschland ist binnen fünf Jahren um rund 94 Prozent gestiegen. 2025 wurden 4.181 Eingriffe in der Krankenhausstatistik unter der Kategorie „Operationen zur Genitalorganumwandlung“ erfasst, 2020 waren es 2.155, berichtet die „Welt“ unter Berufung auf Zahlen des GKV-Spitzenverbands. Von Januar bis Mai 2026 kamen demnach bereits 1.719 Eingriffe hinzu.

Seit 2022 steigen die Fallzahlen kontinuierlich: Damals wurden 2.600 Eingriffe registriert, 2023 waren es 3.075, 2024 bereits 3.520. Besonders deutlich ist die Entwicklung auch bei jüngeren Menschen. In der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen wurden nach Daten des Statistischen Bundesamtes 2016 insgesamt 355 Operationen zur Genitalorganumwandlung erfasst, 2024 waren es 1.075 – mehr als dreimal so viele.

Der starke Anstieg fällt in eine Zeit, in der über die künftige Finanzierung transitionsmedizinischer Behandlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen gestritten wird. Ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2023 hatte die bisherige Leistungspraxis infragegestellt. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) arbeitet deshalb an neuen Vorgaben. Mit einem Abschluss des Verfahrens rechnet der GKV-Spitzenverband im Frühjahr 2027.

Grüne und Linke wollen nicht so lange warten. Beide Bundestagsfraktionen fordern einen gesetzlich abgesicherten Anspruch auf transitionsmedizinische Behandlungen. Die Grünen sprechen in der „Welt“ von einem „Abbruch der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Geschlechtsinkongruenz“ und verlangen „endlich Rechtssicherheit“. Welche konkreten hormonellen und operativen Leistungen ein solcher Anspruch umfassen soll, legten die Grünen auf Anfrage der „Welt“ nicht fest. Auch die Frage, ob der geforderte Leistungsanspruch Minderjährige einschließen soll, beantwortete die Fraktion nicht mit Ja oder Nein. Sie verwies stattdessen auf medizinische Leitlinien.

Auch die Linke fordert eine gesetzliche Absicherung. Ihr queerpolitischer Sprecher Maik Brückner spricht von einer „eklatanten Versorgungslücke“ bei Trans- und nichtbinären Personen. Zweifel an der wissenschaftlichen Grundlage der Behandlungen wies er zurück. Die Evidenz sei durch die S3-Leitlinie „hinreichend dokumentiert“. Berichte über unverantwortliche „Folgeschäden“ gehörten „oft leider eher in den Bereich von `fake news`“.

Die AfD stellt sich gegen eine Ausweitung der Ansprüche ohne gesicherte wissenschaftliche Grundlage. Eine „pauschale Kostenübernahme geschlechtsangleichender Hormontherapien und Operationen ohne sorgfältige medizinische Begutachtung“ lehne seine Fraktion ab, sagte der gesundheitspolitische Sprecher Martin Sichert der „Welt“. Neue pauschale Leistungsansprüche ohne gesicherten Nutzen und belastbare Kostenfolgenabschätzung dürfe es nicht geben. „Patientensicherheit muss Vorrang vor politischer Ideologie haben“, sagte Sichert.

Unklar bleibt, was die Versorgung die gesetzlichen Krankenkassen insgesamt kostet und welche zusätzlichen Ausgaben ein gesetzlicher Leistungsanspruch verursachen könnte. Dem GKV-Spitzenverband liegen nach eigener Auskunft keine Zahlen zu den Gesamtausgaben für transitionsmedizinische Behandlungen vor. Auch Grüne und Linke bezifferten mögliche Mehrkosten auf Anfrage der „Welt“ nicht. Die Unionsfraktion sowie die SPD-Fraktion wollten sich grundsätzlich nicht zum Thema äußern.