Der Bund hat für die Sonderprüfung am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (Cispa) in Saarbrücken rund 1,7 Millionen Euro aufgewendet. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, über die das „Handelsblatt“ berichtet. Dem Bund sind demnach bislang Kosten in Höhe von 1.714.544,18 Euro (brutto) entstanden. Das Geld diente der Vergütung des Sonderprüfers.

Das „Handelsblatt“ hatte im Juni über Verbindungen des Cispa nach China und das Risiko eines ungewollten Wissensabflusses berichtet. Daraufhin beauftragte der Bund einen Sonderprüfer damit, die Vorgänge aufzuklären. Antworten auf Fragen zu seiner eigenen Rolle und Verantwortung als Gesellschafter des Cispa stuft der Bund in seiner Antwort teilweise als Verschlusssache ein. Das Bundesforschungsministerium begründet dies mit dem Schutz des Staatswohls.

Die Bundesregierung entziehe sich erneut zentralen Fragen zu ihrer eigenen Verantwortung als Gesellschafter des Cispa, sagte die forschungspolitische Sprecherin der Grünen, Ayşe Asar, der Zeitung. Geheimschutz sei notwendig, wo Sicherheitsinteressen oder Persönlichkeitsrechte betroffen seien. Er dürfe aber nicht zur Auskunftssperre über staatliches Handeln werden, kritisierte Asar.

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