Eine Charge der „Gold Gourmet-Kartoffeln Les Rouges“ von Globus ist wegen erhöhter Glykoalkaloid-Gehalte betroffen.
Zurückgerufen wird die Ein-Kilogramm-Packung der Sorte Chérie mit der Charge 26128774 und der EAN 2070000683969. Hersteller ist Parmentine aus Fère-Champenoise in Frankreich.
Glykoalkaloide kommen natürlicherweise in verschiedenen Pflanzen vor. Der Verzehr der betroffenen Kartoffeln kann jedoch Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall verursachen.
Das Produkt wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Verbraucher sollten die Kartoffeln nicht verzehren und sie in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen.
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