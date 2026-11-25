Eine Charge der „Gold Gourmet-Kartoffeln Les Rouges“ von Globus ist wegen erhöhter Glykoalkaloid-Gehalte betroffen.

Zurückgerufen wird die Ein-Kilogramm-Packung der Sorte Chérie mit der Charge 26128774 und der EAN 2070000683969. Hersteller ist Parmentine aus Fère-Champenoise in Frankreich.

Glykoalkaloide kommen natürlicherweise in verschiedenen Pflanzen vor. Der Verzehr der betroffenen Kartoffeln kann jedoch Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall verursachen.

Das Produkt wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Verbraucher sollten die Kartoffeln nicht verzehren und sie in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen.