Wegen erhöhter Glykoalkaloidgehalte können rote, festkochende Speisekartoffeln von Parmentine bundesweit in Kaufland-Filialen zurückgegeben werden.

Betroffen sind 1,5-Kilogramm-Beutel mit der Losnummer 26128774 und dem Packdatum 4205 AF. Die GTIN lautet 3360190017842, der Ursprung der Kartoffeln ist Frankreich.

Glykoalkaloide kommen natürlicherweise in verschiedenen Pflanzen vor. Erhöhte Gehalte können Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall verursachen.

Das Produkt wurde bundesweit über Kaufland verkauft. Die Rückgabe ist in allen Kaufland-Filialen möglich; der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Für Fragen steht die kostenfreie Kaufland-Hotline unter 0800 1528352 zur Verfügung. Hersteller ist Parmentine mit Sitz in Fère-Champenoise, Frankreich.