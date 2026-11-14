Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Lidl ruft Nixe-Thunfischsalat wegen Gluten-Fehlkennzeichnung zurück

Lidl ruft Nixe-Thunfischsalat wegen Gluten-Fehlkennzeichnung zurück
Presse Augsburg
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Lidl ruft den „Nixe Thunfisch Salat Couscous“ zurück, weil das Produkt trotz enthaltenem Hartweizengrieß als glutenfrei gekennzeichnet wurde.

Betroffen ist die 160-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2030. Hersteller ist Bolton Food SL. Menschen mit Glutenunverträglichkeit sollten das Produkt wegen möglicher gesundheitlicher Beschwerden keinesfalls verzehren. Für Personen ohne Glutenunverträglichkeit ist es laut Rückrufinformation uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Das Produkt wurde bei Lidl in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft.

Die betroffene Ware kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Für Fragen ist die Lidl-Kundenhotline unter 00800 5435 5435 erreichbar.

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