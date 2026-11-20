Kunden der ING müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen beim Online-Banking einstellen. Wegen geplanter Wartungsarbeiten stehen sowohl das Online-Banking als auch die ING-App für insgesamt 15 Stunden nicht zur Verfügung. Auch Echtzeitüberweisungen sind betroffen.

ING-Banking von Freitagabend bis Samstagnachmittag nicht verfügbar

Wie die Direktbank ING mitteilt, beginnen die planmäßigen Servicearbeiten am Freitag, 20. November 2026, um 23 Uhr. Voraussichtlich bis Samstag, 21. November, um 14 Uhr können Kunden weder über die Internetseite noch über die ING-App auf ihr Online-Banking zugreifen.

Grund für die vorübergehende Abschaltung sind nach Angaben der Bank planmäßige Arbeiten an den technischen Systemen.

Auch Echtzeitüberweisungen betroffen

Die Einschränkungen betreffen nicht nur den Zugriff auf Konten. Während des gesamten Wartungszeitraums können über die ING auch keine Echtzeitüberweisungen (Instant Payments) gesendet oder empfangen werden.

Kunden, die dringende Überweisungen erledigen oder ihre Bankgeschäfte online abwickeln möchten, sollten diese daher möglichst vor Freitag, 23 Uhr, durchführen.

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten soll das Online-Banking am Samstagnachmittag wieder zur Verfügung stehen.