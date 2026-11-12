Salmonellen in Marshmallows: ahead ruft Charge F005879 zurück

Wegen nachgewiesener Salmonellen wird die Charge F005879 der „ahead Marshmallows Rainbow Swirls“ zurückgerufen.

Betroffen sind 75-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. August 2027. Das Produkt wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie online angeboten.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die betroffene Charge nicht verzehren und entsorgen. Rückgabe und Erstattung des Kaufpreises erfolgen über den Kundenservice der ahead GmbH. Fragen können per E-Mail an service@ahead-nutrition.com gestellt werden.

Eine Salmonellen-Infektion kann sich innerhalb einiger Tage mit Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlichem Erbrechen und leichtem Fieber äußern. Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können schwerer erkranken. Wer das Produkt gegessen hat und schwere oder anhaltende Beschwerden entwickelt, sollte ärztliche Hilfe suchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Ohne Symptome ist eine vorsorgliche ärztliche Behandlung nicht sinnvoll.