Schockanrufe in Augsburg: Seniorin verliert Bargeld

In Augsburg haben unbekannte Täter am Montag drei ältere Frauen mit Schockanrufen kontaktiert. In einem Fall wurde Bargeld im hohen vierstelligen Bereich übergeben, in den beiden anderen Fällen entstand kein Schaden.

Gegen 9.30 Uhr rief eine bislang unbekannte Frau eine 83-Jährige an und gab sich als Kriminalpolizistin aus. Sie behauptete, eine Täterbande sei festgenommen worden und die Seniorin stehe auf einer Gefährdungsliste. Anschließend fragte sie nach Bargeld, Gold und weiteren Wertgegenständen. Die Frau übergab nichts und gab keine Informationen preis.

Zwischen 11.45 Uhr und 13.45 Uhr erhielt eine 86-Jährige in Bergheim einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, in der Nachbarschaft habe es Einbrüche gegeben, und erkundigte sich nach Wertgegenständen. Die Frau rief ihre Tochter an, die sie vor dem Betrugsversuch warnte. Es entstand kein Vermögensschaden.

Gegen 17.30 Uhr täuschten bislang unbekannte Täter eine 77-Jährige in Oberhausen. Eine Person gab sich am Telefon als ihre Tochter aus und behauptete, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Eine weitere Person forderte die Frau zur Zahlung auf. Ein unbekannter Mann holte schließlich Bargeld im hohen vierstelligen Bereich im Hausflur ab.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in allen drei Fällen wegen Betrugs gegen bislang unbekannte Täter. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Polizei gibt Tipps gegen Schockanrufe

Die Polizei fordert niemals Wertgegenstände. Wer unsicher ist oder sich unter Druck gesetzt fühlt, sollte auflegen und Angehörige unter der bekannten Nummer zurückrufen. Am Telefon sollten niemals persönliche oder finanzielle Verhältnisse besprochen werden. Geld oder Wertsachen dürfen nicht an unbekannte Personen übergeben werden. Eine Vertrauensperson kann hinzugezogen werden. In dringenden Fällen sollte die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.

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