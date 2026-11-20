Die Firma WOLF ruft mehrere Chargen der Appetiter Streichmettwurst fein wegen einer mikrobiologischen Verunreinigung mit STEC-Erregern zurück.

Betroffen sind die vakuumierte Packung mit 2 x 100 Gramm sowie die Packung mit 2 x 125 Gramm in der Hartschale. Die Produkte wurden bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel und bei Discountern verkauft.

Diese Chargen sind betroffen

Bei der vakuumierten 2-x-100-Gramm-Packung gelten folgende Losnummern und Mindesthaltbarkeitsdaten:

Los 321629, MHD 01.12.2026

Los 323088, MHD 03.12.2026

Los 317122, MHD 27.11.2026

Los 321229, MHD 30.11.2026

Los 579481, MHD 28.11.2026

Los 580227, MHD 30.11.2026

Bei der 2-x-125-Gramm-Packung in der Hartschale ist die Kombination aus Losnummer 324562 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2026 betroffen.

Produkte nicht verzehren

Vom Verzehr der genannten Chargen wird dringend abgeraten. Die Rückholung aus dem Handel wurde nach Angaben des Unternehmens in Abstimmung mit den Behörden veranlasst. Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises im Handel zurückgeben.

Eine Erkrankung mit STEC-Erregern kann sich in der Regel durch Durchfall und Bauchschmerzen sowie gelegentlich durch Übelkeit und Erbrechen äußern. Bei Kleinkindern, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem sind laut WOLF in Einzelfällen schwerere Krankheitsverläufe möglich. Wer die betroffene Wurst gegessen hat und entsprechende Symptome entwickelt, sollte vorsorglich medizinischen Rat einholen und auf eine mögliche STEC-Infektion hinweisen.

Für Fragen hat das Unternehmen eine Hotline unter der Telefonnummer 0152/22701195 eingerichtet.