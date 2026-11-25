Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) spricht sich im Streit über die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren für einen Kompromiss aus.

Die sogenannte Rente mit 63 sei „natürlich eine enorme Kostenfrage“, zugleich müsse man für Leute, die besonders lange gearbeitet haben „eine Lösung finden“, sagte Rhein dem Magazin Politico. Das Thema schon vor Vorlage eines Gesetzentwurfs zu „zerreden“, sei „exakt der falsche Weg“.

Beim Ausgleich der kalten Progression dämpfte Rhein dagegen die Erwartungen. „Ich gehe davon aus, dass das Thema durch ist, jedenfalls für diesen Haushalt“, sagte der CDU-Politiker. Gleichzeitig widersprach er dem Vorwurf, die Länder hätten das Projekt verhindert. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die kalte Progression gerne ausgleichen möchten.“ Die kalte Progression sei „ein echtes, wichtiges Gerechtigkeitsthema“, weil „gerade die Mittelverdiener“ benachteiligt würden.

Als Grund für das Scheitern nannte Rhein die angespannte Haushaltslage. „Priorität hatte die Stromsteuer“, sagte er. Zudem belasteten Rentenvorhaben und weitere Projekte den Etat. „Der Haushalt ist einfach unfassbar eng, es ist kein Geld mehr dafür vorhanden.“ Dennoch hält er den Verzicht auf den Ausgleich für vermeidbar: „Bei einem 500-Milliarden-Haushalt wäre das aus meiner Sicht drin gewesen.“

Für das kommende Jahr fordert Rhein einen neuen Anlauf. „Wir müssen sehr früh im nächsten Jahr beginnen, über das Thema kalte Progression zu sprechen und darüber, wie wir sie abbauen können.“

Zugleich kündigte der CDU-Politiker Widerstand gegen neue Verbrauchssteuern an. „An die Zuckersteuer müssen wir auch noch rangehen. Das will ich gleich ankündigen. Darauf können sich alle einstellen“, sagte Rhein. Die Abgabe sei „eine ganz falsche Steuer“, insbesondere für die mittelständische Getränkeindustrie.

Als bereits erreichte Entlastungen nannte Rhein die Senkung der Stromsteuer, den Tankrabatt, den Verzicht auf Kürzungen beim Elterngeld sowie das Aus für eine Plastiksteuer.