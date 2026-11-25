Bayerns Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt fordert Vereinfachungen beim Wohnungsbau. 2025 wurden im Freistaat rund 47.000 Wohnungen fertiggestellt – deutlich weniger als die angestrebten 70.000 pro Jahr.

Beim „convivium professorum“ des Bayerischen Bauindustrieverbands in München betonte Gotthardt die Bedeutung der Bauwirtschaft für den Erhalt und Neubau leistungsfähiger Infrastruktur sowie für den Wirtschafts- und Wohnungsbau. Trotz gestiegener Kosten durch Kriege und geopolitische Spannungen, wechselnder Vorgaben in Brüssel und Berlin sowie einer schwachen Konjunktur stiegen die Auftragseingänge im bayerischen Bauhauptgewerbe 2025 um 6,9 Prozent.

„Die Bauwirtschaft ist Schlüsselbranche – sie sichert den Erhalt und Neubau von leistungsfähiger Infrastruktur, Wirtschafts- und Wohnungsbau“, sagte Gotthardt. Die Branche sei leistungsfähig und habe Potenzial. Nun müsse die Transformation angestoßen werden, damit künftig verlässlicher und zukunftsfähiger gebaut werden könne.

Wohnungsbau in Bayern bleibt hinter dem Ziel zurück

Beim Wohnungsbau sieht der Minister weiterhin großen Handlungsbedarf. 2025 wurden in Bayern rund 47.000 Wohnungen fertiggestellt. Das liegt deutlich unter dem Ziel von 70.000 Wohnungen pro Jahr.

Gotthardt fordert deshalb Vereinfachungen bei den Anforderungen an den Wohnungsbau. Der Gebäudetyp E müsse kommen, sagte er. Der Bund müsse die dazu vorgelegten Gesetzentwürfe zügig in die Praxis überführen. Bezahlbarer Wohnraum entscheide mit darüber, ob Menschen eine Wohnung und Unternehmen qualifizierte Fachkräfte finden.

Bayern stellt im Doppelhaushalt 2026/2027 insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung bereit. Zudem sollen die Modernisierungsgesetze das Bauen schneller, einfacher und kostengünstiger machen. Vorgesehen sind unter anderem Erleichterungen im Bau- und Vergaberecht sowie Vereinfachungen in der Bayerischen Bauordnung.

Digitalisierung soll Bauprozesse beschleunigen

Auch Digitalisierung, moderne Methoden und innovative Materialien könnten nach Einschätzung des Ministers dazu beitragen, Bauprozesse effizienter zu gestalten. Der Austausch zwischen Bauindustrie und Wissenschaft solle Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen geben. Ansätze wie der Gebäudetyp E und der Bauturbo sollen Bauvorhaben beschleunigen und dazu beitragen, dass Wohnraum entsteht.

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