Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Prozess zur Aufstellung des Haushalts 2027 verteidigt und die Bürger zugleich auf künftig stärkere Sparanstrengungen eingestellt.

„Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient“, sagte der Kanzler am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag. „Aber der Erfolg in der Demokratie ist selten ein erfolgreich bestandener Beautycontest.“ Der Erfolg komme in den mitunter schwierigen und manchmal kontroversen Aushandlungsprozessen zustande, und solche Prozesse seien nun einmal Gegenstand der repräsentativen, föderalen und gewaltenteiligen Ordnung.

Das Ergebnis der Verhandlungen zum Haushalt sei „vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden“, so Merz. Dieses Haushaltsgesetz berücksichtige die Sorgen, die viele Menschen im Land hätten. „Der Haushalt beantwortet aber noch nicht die finanzpolitischen Fragen, die sich für die kommenden Jahre stellen“, räumte der Kanzler ein. Man müsse manche liebgewordene Vorstellung aufgeben. „So werden wir aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr gewöhnt haben.“

„Und wenn wir es doch tun, dann werden unsere Kinder und Enkel keine Mittel mehr vorfinden, über die sie politisch frei verfügen könnten“, sagte Merz. „Wir haben die Pflicht und die Verantwortung, das miteinander abzuwenden – damit eben auch die nächsten Generationen die finanziellen Möglichkeiten und Freiheiten haben, ihre Zukunft zu gestalten.“

Die Generalaussprache zum Kanzleretat ist üblicherweise der Höhepunkt der Haushaltswoche. Dabei kommt es traditionell zum Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Üblicherweise geht es nicht nur um den Bundeshaushalt, sondern um die gesamte Bundespolitik.

Als größte Oppositionsfraktion hatte die AfD am Mittwoch die Debatte begonnen. Merz war der erste Redner nach AfD-Chef Tino Chrupalla. Dieser hatte seine Rede vor allem für einen Angriff auf den Kanzler genutzt und mit Blick auf den Haushalt von einer „Geschichte der Superlative“ gesprochen. Er warf der Regierung vor, „Cent für Cent aus den Bürgern und aus dem Mittelstand“ zu „quetschen“.

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