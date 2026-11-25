Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Bamberg-Gaustadt versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzudrücken. Nachdem ihn ein Anwohner bemerkte, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und später mit einem E-Bike.

Flucht über Radweg und Werkkanal

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr an einem Anwesen in der Weyermannstraße. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß, vollständig schwarz gekleidet und trug eine Skimaske. Außerdem hatte er ein Beil bei sich.

Der Mann lief zunächst in Richtung Caspersmeyerstraße davon und setzte seine Flucht anschließend mit einem E-Bike fort. Eine Polizeistreife entdeckte ihn auf einem Radweg. Er ließ das Beil zurück und flüchtete weiter. Wenig später sahen Beamte ihn erneut am Werkkanal in Richtung Bischberg. Dort ließ er auch das E-Bike zurück und flüchtete zu Fuß.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen und einer Polizeidrohne blieb bislang ohne Erfolg. Das Beil und das E-Bike wurden sichergestellt. Sach- oder Entwendungsschaden entstand nicht.

Kripo bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Dienstagabend in der Weyermannstraße, der Caspersmeyerstraße oder entlang des Fluchtwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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