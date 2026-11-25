Schleierfahnder haben an der A8 bei Weyarn einen Ferrari 458 Speciale Aperta im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Belgische Behörden hatten den Sportwagen zur Sicherstellung ausgeschrieben.

Ferrari ohne Fahrzeugdokumente

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Dienstag, 24. November 2026, gegen 10.45 Uhr am Parkplatz Seehamer See einen Sprinter mit Anhänger. Der 32-jährige Fahrer war nach eigenen Angaben im Auftrag einer Firma unterwegs, aus Frankfurt gekommen und hatte dort zwei Pkw übernommen.

Für den Ferrari führte der Transporteur keine Fahrzeugdokumente mit. Bei der Überprüfung stellten die Fahnder die belgische Fahndungsnotierung fest. Sie verständigten die belgischen Behörden und stellten den Sportwagen sicher.

Transport nach Dubai geplant

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte der Ferrari wohl per Luftfracht nach Dubai gebracht werden. Nachdem der Luxuswagen abgeladen und alle Formalitäten erledigt waren, konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Warum nach dem Fahrzeug gefahndet wurde, müssen weitere Ermittlungen klären.

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