Bei der Commerzbank herrscht wegen der bevorstehenden Übernahme durch den italienischen Konkurrenten Unicredit Unsicherheit. Die Zufriedenheit der Beschäftigten hat darunter bisher jedoch kaum gelitten, wie aus den Ergebnissen der jüngsten Mitarbeiterumfrage hervorgeht, über die das „Handelsblatt“ berichtet. Beim sogenannten „Employee Engagement Index“ erzielte das Institut 75 Punkte. Das ist lediglich ein Punkt weniger als bei der Erhebung vor einem Jahr.

Auf einer Skala von null bis 100 gilt ein Wert ab 70 als gut. Mit ihrem Ergebnis übertraf die Commerzbank wie im Vorjahr knapp die durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit einer Vergleichsgruppe großer Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei 74 Punkten lag. Insgesamt nahmen an der Umfrage, die vom 21. Oktober bis zum 4. November dauerte, 20.676 Beschäftigte teil – und damit so viele wie nie zuvor.

Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky zeigte sich von den Ergebnissen positiv überrascht. Das sei in dieser Situation, die vor dem Hintergrund der Unicredit-Beteiligung viele Fragen aufwerfe, keine Selbstverständlichkeit, schrieb sie in einem Beitrag im Intranet der Commerzbank, aus dem das „Handelsblatt“ zitiert. Man habe, was die Zukunft betreffe, noch nicht alle Antworten. Deshalb sei es nachvollziehbar, dass laut der Umfrage nur noch 65 Prozent der Befragten die Commerzbank Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Vor einem Jahr waren es noch 72 Prozent.