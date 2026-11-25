Die Deutsche Bahn und der Konkurrent Flixtrain wollen künftig beim Ticketverkauf kooperieren. Wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten, wurde eine entsprechende Vereinbarung zum Vertrieb von Fahrkarten unterzeichnet.

Reisende sollen damit Tickets von Flixtrain auch über die DB-Webseite und die App DB-Navigator erwerben können. Die Preise, Fahrpläne und das Angebot werden weiterhin unabhängig voneinander festgelegt. Die Flixtrain-Tickets sollen ab dem 7. Dezember für Fahrten ab dem 13. Dezember buchbar sein.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) begrüßte die Vereinbarung. „Die beiden größten Unternehmen im deutschen Schienenfernverkehr zeigen damit: Wettbewerb auf der Schiene funktioniert und die Kunden profitieren davon“, sagte er. „Denn Wettbewerb bedeutet nicht, dass Unternehmen nicht zusammenarbeiten können. Im Gegenteil: Wo Kooperation sinnvoll ist, kommt sie den Kunden zugute.“ Dass Reisende künftig auch Flixtrain-Tickets bei der DB erwerben können, schaffe mehr Auswahl und mache Bahnfahren einfacher, so Bilger.