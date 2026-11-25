Der SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese hat sich selbstkritisch zum Verfahren bei der Stromsteuersenkung geäußert. Der Prozess, dass man sich nach einer Bereinigungssitzung noch darauf verständigt habe, dürfe nicht zum Regelfall werden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion den Sendern RTL und ntv. Er wolle das auch sehr deutlich sagen. Die Kritik aus der Opposition in der Debatte am Vortag sei berechtigt gewesen.

Die Steuersenkung selbst begrüßte Wiese ausdrücklich. Zuerst sei es richtig, die Stromsteuer abzusenken. Man habe sich darauf im Koalitionsvertrag verständigt. Und als man damals nicht für alle die Stromsteuer gesenkt habe, habe das zu Recht Kritik gegeben. Von daher stimme das Ergebnis, das wolle er sehr deutlich sagen. Die Senkung für 2027 bringe etwa eine Entlastung für Handwerksunternehmen sowie Bürger.

Auf die Frage nach einer Fortsetzung im Jahr 2028 sagte Wiese, die SPD könne sich sehr gut vorstellen, diese Stromsteuerabsenkung auch auf lange Frist tatsächlich zu machen. Da müsse es dann aber eine saubere und verlässliche Gegenfinanzierung geben. Darüber müsse man jetzt im Jahr 2027 tatsächlich sprechen.

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