Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, warnt vor den Folgen eines weiteren Rückzugs der Warenhauskette Galeria für die Innenstädte.

„Für viele Städte ist ein Warenhaus nach wie vor ein Nukleus, um den herum sich andere Geschäfte ansiedeln“, sagte Jung, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist, der Funke-Mediengruppe. Der Publikumsverkehr sei wichtig, damit auch die umliegenden Geschäfte mehr Kunden hätten. Besonders für mittelgroße Städte hätten Warenhäuser eine zentrale Bedeutung.

Betroffene Galeria-Filialen müssten deshalb frühzeitig das Gespräch mit den Städten suchen, um über alternative Nutzungen und neue Nutzungsmischungen zu sprechen. In Leipzig entstehe gerade aus einem früheren Karstadt-Haus ein Mix aus Geschäften, Büroflächen und Nahversorgung. In Hamburg gebe es ein Reallabor für Kultur, Kreativwirtschaft und Handwerk, in Fulda ein Stadtlabor. In Siegen sei die Universität in ein früheres Kaufhaus eingezogen. „Es gibt viele Möglichkeiten. Die Städte reichen die Hand“, sagte Jung.

Das klassische Warenhaus sieht Jung noch nicht am Ende. „Ich glaube nicht, dass das Warenhaus tot ist. In Leipzig funktioniert unser Haus nach wie vor.“ Vielleicht habe es eine Etage zu viel, aber es sei ein Anlaufpunkt. Wenn Service und Mischung stimmten und es genügend Laufkundschaft gebe, könne das Konzept weiter funktionieren. Wo ein Standort nicht zu halten sei, müsse man allerdings die Chance ergreifen, ihn anderweitig zu entwickeln.

Grundsätzlich bräuchten die Innenstädte neue Konzepte. Die europäische Innenstadt müsse sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen: Wohnen, Gewerbe, Kultur, Kirchen und Schulen hätten früher selbstverständlich zusammengehört. Innenstädte müssten so gestaltet werden, dass sie den Menschen gehörten. Je weniger Autos die Innenstadt besuchten, desto mehr Möglichkeiten für Begegnung und Dialog entstünden.

Auch Wohnen müsse wieder stärker Teil der Innenstädte werden und dürfe nicht die Ausnahme sein. Geschäfte müssten sich zudem verändern und individuelle Angebote machen, die nicht einfach im Internet zu bekommen seien. Jung plädierte außerdem für eine neue Gastronomie, neue Wohnformen, mehr Begrünung und Beschattung sowie öffentliche Plätze als Orte der Begegnung. „Sonst werden es viele Innenstädte künftig schwer haben.“

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