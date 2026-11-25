Bei fünf Auffahrunfällen auf den Autobahnen westlich von München sind am 25. November 2026 sieben Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge beteiligt. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei mindestens 100.000 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich um 6.25 Uhr auf der A99 am Autobahndreieck Süd-West in der Überleitung auf die A96 Richtung Lindau. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe blieben der linke und rechte Fahrstreifen bis etwa 10.15 Uhr für Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen geführt.

Nur wenige Minuten später, gegen 6.32 Uhr, kam es auf der A8 Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen geleitet. Gegen 7.25 Uhr konnten wieder alle drei Fahrstreifen freigegeben werden.

Im rückwärtigen Staugeschehen kam es anschließend auf dem linken Fahrstreifen zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Die Insassen blieben unverletzt. Nachdem die Fahrzeuge auf den Seitenstreifen gebracht worden waren, konnten die Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Weitere Unfälle auf A99 und A96

Um 8.04 Uhr folgte auf der A99 Richtung Lindau nach dem Tunnel Allach ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da die Fahrzeuge schnell auf den Seitenstreifen gebracht werden konnten, blieb die Verkehrsbehinderung gering.

Mehr Auswirkungen hatte ein Unfall gegen 8.06 Uhr auf der A96 Richtung München zwischen Windach und Greifenberg. Auf dem linken Fahrstreifen kam es zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht in ein Klinikum gebracht werden. Der linke Fahrstreifen war deshalb gesperrt.

Durch die Unfälle kam es auf den betroffenen Autobahnen teilweise zu erheblichem Rückstau.

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