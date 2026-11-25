Auf der B 300 zwischen Friedberg und Dasing sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsteilnehmer, der den Unfall durch ein Wendemanöver verursacht haben soll, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

BMW-Fahrerin muss stark abbremsen

Der Unfall ereignete sich am 24. November 2026 gegen 19 Uhr. Eine 39-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Dasing unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich wendete. Sie musste stark abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger fuhr daraufhin mit seinem Opel auf den BMW auf.

Der Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt wegen Fahrerflucht.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

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