Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) will die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit vorantreiben. Das geht aus einem 17-seitigen Dokument hervor, über den die „Zeit“ berichtet.

Es trägt den Titel „Aufarbeitung des Kolonialismus: Handlungsfelder des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien“. In der Einleitung schreibt der Kulturstaatsminister von einer historischen Schuld, der sich Deutschland stellen müsse. „Die koloniale Politik Deutschlands führte zur Ausbeutung von Millionen Menschen in weiten Teilen Afrikas, Chinas und des Pazifikraums“, schreibt er. „Die historische und moralische Verantwortung für die Aufarbeitung des deutschen Kolonialunrechts trägt die Bundesrepublik Deutschland.“ Menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten seien zu repatriieren und Kulturgüter aus Unrechtskontexten zurückzugeben.

In dem Papier wird die Freie Hansestadt Bremen als Standort für einen zentralen Erinnerungsort genannt. Dabei spielten „praktische Aspekte eine entscheidende Rolle“, wie es in dem Entwurf heißt. In Bremen und Bremerhaven sind das Übersee-Museum, das Deutsche Auswandererhaus sowie das Antikolonialdenkmal „Der Elefant“ angesiedelt. „Die Nutzung der räumlichen und administrativen Infrastruktur einer bereits existierenden Institution bei gleichzeitig unabhängiger und eigenständiger Arbeit bietet sich daher an.“ Eine „Machbarkeitsstudie“ soll nun alles Weitere klären.

Mit dem Konzept will Weimer ein Versprechen des Koalitionsvertrags erfüllen, und das bei schwieriger Haushaltslage. Zwar wurde der Kultur- und Medienetat unlängst um 220 Millionen auf jetzt 2,58 Milliarden Euro erhöht. Explizite Mehrausgaben für die Aufarbeitung des Kolonialismus sind aber nicht vorgesehen.

„Wir werden Institutionen, die sich wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg mit Provenienzforschung beschäftigen und sich deshalb massiven Anfeindungen durch die AfD ausgesetzt sehen, weiterhin institutionell und auch finanziell unterstützen“, sagte Weimer der „Zeit“. Am 9. Dezember soll das 17-seitige Konzeptpapier, das sich als „Einladung zum Dialog“ versteht, im Kulturausschuss des Bundestags vorgestellt werden.