Nach den jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Flugobjekte hat Polen am Mittwoch die Einführung einer Flugverbotszone angekündigt. Cezary Tomczyk, Staatssekretär im polnischen Verteidigungsministerium, erklärte, dass die Flugverbotszone im östlichen Teil des Landes mehrere bis mehrere Dutzend Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt eingerichtet werden soll.

Eine entsprechende Verordnung sei dem Regierungskabinett vorgelegt worden. Tomaczyk rechnet damit, dass die Regelung Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten könnte.

Polen hatte in der vergangenen Woche erneut eine Verletzung seines Luftraums durch russische Flugobjekte gemeldet. Ursprünglich ging man davon aus, dass es sich um zwei Raketen und eine Jet-Drohne handle, die offensichtlich während eines russischen Angriffs auf die Westukraine auf polnisches Gebiet gelangten. Später wurden die Objekte als russische Kh-101-Marschflugkörper identifiziert. Am Montag war es laut Berichten zu einem weiteren Vorfall gekommen, bei dem ein unbemanntes russisches Objekt kurzzeitig den polnischen Luftraum verletzte.