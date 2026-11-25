Der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle hat die beschlossene Senkung der steuerlichen Förderung für Sanierungsmaßnahmen scharf kritisiert.

„Wer Dach, Fassade oder Fenster erneuert, senkt seine Heizkosten dauerhaft“, sagte Geschäftsführer Jan Peter Hinrichs der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). „Gerade jetzt, wo Gas und Öl so teuer sind, kürzt der Bundestag die Unterstützung dafür.“ Das treffe Eigentümer, die ohne den Steuerbonus eine energetische Sanierung nicht stemmen können.

Hinrichs bezieht sich auf eine Passage im Jahressteuergesetz, das mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen wurde. Darin wurde festgelegt, dass energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst genutzten Wohngebäuden künftig nur noch zu 15 Prozent über drei Jahre von der Steuer abgesetzt werden können, insgesamt können minimal 30.000 Euro geltend gemacht werden. Bisher waren es 20 Prozent oder maximal 40.000 Euro.

Hinrichs kritisiert die fehlende öffentliche Debatte über die Änderung: „Die Kürzung kam am Tag vor der Schlussabstimmung per Änderungsantrag ins Gesetz, ohne Anhörung und ohne Debatte“, sagt er. „Eine Entscheidung, die Millionen Eigentümer betrifft, sollte man nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion treffen.“

Der Staat spare durch die Kürzung der steuerlichen Absetzbarkeit auch kein Geld. Jede Sanierung bringe Aufträge für das Handwerk vor Ort und damit Steuern und Sozialabgaben, argumentiert Hinrichs. „Wer Sanierungen ausbremst, bremst auch diese Einnahmen.“

Da das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig ist, hofft der Verband jetzt auf die Länder: „Wir appellieren an die Länder, den Vermittlungsausschuss anzurufen und die Kürzung zu streichen“, sagte Hinrichs. „Eigentümer brauchen Verlässlichkeit, wenn sie in die energetische Zukunftsfähigkeit ihres Hauses investieren.“