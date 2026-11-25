Litauens Außenminister Kestutis Budrys fordert, den russischen Militärgeheimdienst GRU in der EU als Terrororganisation einzustufen.

„Genau das ist das GRU: Der Dienst terrorisiert unsere Gesellschaften, Entscheidungsträger und andere Einzelpersonen“, sagte Budrys der „Welt“ (Donnerstagausgabe). Litauische Gerichte hätten bereits entsprechende Urteile gefällt. Ähnliches sei auch in Deutschland denkbar, etwa im Zusammenhang mit dem Anschlagsversuch von Leipzig.

Budrys plädierte dafür, Russlands Aktionen nicht mehr als „hybride Kriegsführung“ zu bezeichnen, sondern als „unkonventionelle Kriegsführung“, die die Schwelle zu Artikel 5 überschreiten kann.

Zuletzt hatte die EU die Revolutionsgarden des Iran auf die Terrorliste gesetzt.