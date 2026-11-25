Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Inningen am 16. November 2026 haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei eine entscheidende Wendung genommen. Ein 64-jähriger Anwohner steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Gegen den Mann wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt.

Bewohner mussten aus Mehrfamilienhaus gerettet werden

Am frühen Morgen des 16. November war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ziegeleistraße ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich bereits starker Rauch entwickelt.

Während sich ein Teil der Bewohner selbstständig ins Freie retten konnte, mussten weitere Personen von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen.

Entgegen den ersten Angaben der Polizei, wonach drei Menschen leicht verletzt worden waren, wurde nach aktuellem Ermittlungsstand lediglich eine Person verletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung mussten in einer Notunterkunft untergebracht werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm zwischenzeitlich die Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass ein 64-jähriger Anwohner das Feuer vorsätzlich gelegt hat.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge, schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Tatverdächtige besitzt nach Polizeiangaben die vietnamesische Staatsangehörigkeit und befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. Angaben zu einem möglichen Tatmotiv machten die Behörden bislang nicht.

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